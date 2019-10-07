陳菊為選舉現身農民座談？陳吉仲：齊心關心農民

2019-10-07 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 農委會主委陳吉仲上周到高雄舉辦座談，散會前半小時總統府祕書長陳菊現身，遭外界質疑是選舉作秀。陳吉仲表示，陳菊是在附近參加勞動部活動，順道來參加座談，表示蔡英文領導的政府，大家齊心關心農民。

立法院經濟委員會今天審農委會預算，電子媒體提問，上周到南部進行座談，總統府祕書長陳菊到現場，陳吉仲是否知情？

陳吉仲今天表示，總統府祕書長陳菊是宜蘭農民子女，對農業本來就很關心，對農民的辛苦非常體恤，之前陳菊也是高雄市市長，人當天正好在旗山美濃附近，參加勞動部舉辦的活動，剛好知道農委會在辦座談會，來了表示蔡英文領導的政府，大家是齊心關心農民。