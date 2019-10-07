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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

曾銘宗要求高鐵南延不得補貼 引發綠委不滿

2019-10-07 10:49聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請行政院主計總處、財政部、國家發展委員會、交通部及高鐵公司董事長報告，國民黨立委曾銘宗要求政府不得對南延案進行任何補貼，引發民進黨立委不滿，雙方在座位上互指對方。

立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請高鐵董...
立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請高鐵董事長江耀宗（左起）與交通部次長黃玉霖等進行專題報告並備質詢，幕僚上來給黃玉霖提供資訊。記者鄭超文／攝影
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立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請高鐵董...
立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請高鐵董事長江耀宗等進行專題報告並備質詢，針對媒體詢問，江耀宗表示，相關事宜要問交通部。記者鄭超文／攝影
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立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請高鐵董...
立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請高鐵董事長江耀宗（左起）、交通部次長黃玉霖及國發會主委陳美伶等進行專題報告並備質詢。記者鄭超文／攝影
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立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請財政部...
立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，邀請財政部長蘇建榮（左起）、行政院主計總處主計長朱澤民、高鐵董事長江耀宗、交通部次長黃玉霖及國發會主委陳美伶等進行專題報告並備質詢。記者鄭超文／攝影
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立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，立委曾銘宗...
立法院財政委員會上午針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行質詢，立委曾銘宗（右）要求政府不得對南延案進行任何補貼，引發民進黨立委余宛如等不滿，雙方在座位上互指對方。記者鄭超文／攝影
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高鐵行政院民進黨

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