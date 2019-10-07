吳釗燮說台美關係40年最佳 柯文哲：兩岸關係30年最爛

2019-10-07 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



外交部長吳釗燮表示，雖然中國不斷擴大對台外交打壓，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，近年的台美關係堅實穩固、穩健發展，可說是「40年來最佳」。