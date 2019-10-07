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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

吳釗燮說台美關係40年最佳 柯文哲：兩岸關係30年最爛

2019-10-07 09:55聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

外交部長吳釗燮表示，雖然中國不斷擴大對台外交打壓，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，近年的台美關係堅實穩固、穩健發展，可說是「40年來最佳」。

對此，台北市長柯文哲上午受訪時表示，台美關係目前很好沒人否認，但台灣跟中國大陸關係是目前30年來最爛，這也沒有人否認啊！常常是這樣，國家戰略上每人有每人想法，你要是問我，在中美之間取一個平衡就好，要是他的話，不會只押一邊。

台北市長柯文哲（中）上午出席松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1032年三獻大典時受訪。...
台北市長柯文哲（中）上午出席松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1032年三獻大典時受訪。記者余承翰／攝影
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台美關係吳釗燮柯文哲兩岸關係

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