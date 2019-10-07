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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37聯合報 記者賴于榛╱即時報導

內政部長徐國勇。記者賴于榛／攝影
內政部長徐國勇。記者賴于榛／攝影
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針對我國是否落實禁蒙面法，台北市長柯文哲力挺警察局長陳嘉昌，認為應該依法行政。內政部長徐國勇則要柯文哲把依法行政相關規定看清楚，把相關規定再去研議一下，因為依法行政有兩個範疇，一個叫做法律優先，一個叫做法律保留，並解釋台灣集會遊行法針對蒙面、化妝部分用語上是「得限制」，留給行政機關裁量權。

禁蒙面法是否落實引發北市中央不同調，徐國勇今出席立法院內政委員會前受訪表示，台北市警察局長沒有把原意表達，因為台灣集會遊行法是用「得」，留給行政機關裁量權，台灣那麼久的集會遊行，從來不限制人民戴面具，除非有情資掌握有暴力行為，才有可能使用，且集會遊行法自立院三讀通過後，1988年後從沒改變，但訂了之後其實也很少限制。

徐國勇說，香港爭議是因為用緊急法，是行政命令，導致行政權超越立法權，但人民重大權利義務限制，還是要經過立法，民進黨立委也曾主張刪除禁蒙面法，只是還在立院協商中。

媒體追問，禁蒙面法實務認定上該怎麼認定，會否導致無所適從？徐國勇表示，原則上都不會限制，因為很多集會遊行都有表演，幾乎都會化妝，且集會遊行幾十年來 都沒有限制，除非有重大暴力之虞才有可能執行，並非我國法律有衝突、矛盾，「大家要把法律看清楚。」

徐國勇舉例，美國的3K黨有嚴重種族歧視，因此就被限制不准化妝、蒙面，縱然化裝舞會也不可以化裝成3K黨，這條線就非常清楚，限制部分也一定是用立法權而非行政權，「其實蒙面本質不是蒙面，而是在民主自由，台灣就是民主自由。」

徐國勇也要柯文哲把依法行政相關規定看清楚，把相關規定再去研議一下，因為依法行政有兩個範疇，一個叫做法律優先，一個叫做法律保留，跟香港是不一樣。

徐國勇集會遊行禁蒙面法柯文哲

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