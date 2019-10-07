蔡壁如散播小英假論文？ 柯文哲：神經放大條點就好了

2019-10-07 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



蔡英文總統「論文事件」延燒，北市府顧問蔡壁如坦承在LINE群組，轉發一則「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，目的為了通知小英的支持者，外界還有人在傳這種訊息。對此，台北巿長柯文哲表示，人有時候就是小題大做。

柯文哲說，今天早上出門，在車上的時候就和幕僚講說，蔡壁如在LINE轉一封訊息，就上了《自由時報》頭條，如果用同樣的標準，我看今天所有台灣媒體頭條都是柯文哲，所以意思就是說，看一看、笑一笑就好了，不要當真，世間上的事情如果每一件都要計較，你自己會先發瘋。

柯文哲表示，人有時候就是小題大做，所以他後來連電子信件都沒有在用就是這樣子。媒體追問，所以不是刻意去散播？柯文哲說，剛不是講了嗎，不然你手機拿出來，看你LINE有幾條那個消息傳來傳去，很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了。

不過實際上，不僅蔡壁如昨天「打英」，太太陳佩琪也在臉書上爆料，指今年一月南下去見前總統陳水扁時，提到蔡英文說是選對會決定「白綠分手」，卻當場遭阿扁駁斥指「選對會是我任命的耶，我是叫伊去收資料來向我報告， 不是叫伊去決定囉？講肖的！」被外界解讀是柯文哲的「兩個女人」聯手打英。