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蔡壁如散播小英假論文？ 柯文哲：神經放大條點就好了

2019-10-07 09:20聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

蔡英文總統「論文事件」延燒，北市府顧問蔡壁如坦承在LINE群組，轉發一則「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，目的為了通知小英的支持者，外界還有人在傳這種訊息。對此，台北巿長柯文哲表示，人有時候就是小題大做。

柯文哲說，今天早上出門，在車上的時候就和幕僚講說，蔡壁如在LINE轉一封訊息，就上了《自由時報》頭條，如果用同樣的標準，我看今天所有台灣媒體頭條都是柯文哲，所以意思就是說，看一看、笑一笑就好了，不要當真，世間上的事情如果每一件都要計較，你自己會先發瘋。

柯文哲表示，人有時候就是小題大做，所以他後來連電子信件都沒有在用就是這樣子。媒體追問，所以不是刻意去散播？柯文哲說，剛不是講了嗎，不然你手機拿出來，看你LINE有幾條那個消息傳來傳去，很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了。

不過實際上，不僅蔡壁如昨天「打英」，太太陳佩琪也在臉書上爆料，指今年一月南下去見前總統陳水扁時，提到蔡英文說是選對會決定「白綠分手」，卻當場遭阿扁駁斥指「選對會是我任命的耶，我是叫伊去收資料來向我報告， 不是叫伊去決定囉？講肖的！」被外界解讀是柯文哲的「兩個女人」聯手打英。

對此，柯文哲說，他每天都被這種爆料嚇死，一下子阿扁，一下子陳佩琪，現在怎麼每個人的記憶力都越來越好了，他都記不清楚了，阿扁的記憶力變好了，陳佩琪的記憶力也很好，「所以我就說我記不清楚了」。

對於蔡壁如在line上散播蔡英文總統「假論文」的消息，柯文哲說，不然你手機拿出來...
對於蔡壁如在line上散播蔡英文總統「假論文」的消息，柯文哲說，不然你手機拿出來，看你LINE有幾條那個消息傳來傳去，很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲陳佩琪蔡壁如

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