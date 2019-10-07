延攬黃健庭入府當接班人？柯文哲：有機會就先聊聊

2019-10-07 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘昨出席長風基金會活動，和台東縣前縣長黃健庭等人同台，對黃健庭讚譽有加，強調在國民黨總統初選期間就認為黃健庭是他副手的不二人選，隨後還說，台北市長柯文哲2年後退休了，「黃健庭夠不夠當台北市長啊？」力推黃健庭接班柯文哲，引發熱議。

對此，柯文哲今受訪時表示，郭台銘私下聊天時，有講過「黃健庭是優秀的人才」，如果郭董要選總統，黃是他的副總統人選，自己也有查過紀錄，他在當台東縣長的時候表現不錯，如果有機會，先和他聊聊天，認識這個人。

媒體追問，所以是否有意延攬黃健庭入府？柯文哲說，故事就只有這樣子而已，後面一大堆就延伸太多了，自己是和郭董講說，有機會就去拜訪他，和他聊聊。

不過由於柯文哲日前延攬親民黨市議員黃珊珊擔任副市長，被外界解讀是柯文哲的接班人，如今郭台銘有意推薦黃健庭選台北市長，兩人2022可能會有競爭。

至於是否覺得黃健庭夠格當台北市長？柯文哲表示，這個怎麼是我們決定？應該是由台北市民決定，且不急，還有三年，世間很多事情，我們這個國家，台灣就是這樣子搞砸的。他每次都講說2018還沒有選連任，每個都在講2020總統大選要選誰，然後就做一大堆。