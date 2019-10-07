影／蔡壁如傳蔡英文假新聞？柯文哲：看看就好不要當真

2019-10-07 08:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 余承翰 ╱即時報導



台北市府顧問蔡壁如被爆在LINE群組，發文指「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」，遭批散布假新聞，台北市長柯文哲上午出席松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1032年三獻大典時對此表示，如果以蔡壁如傳一封LINE訊息就可以上報紙頭條的標準來看，那今天所有台灣媒體的頭條都是柯文哲，並笑說看看就好不要當真。

【中央社／台北7日電】

台北市長柯文哲心腹蔡壁如在LINE群組轉發總統蔡英文論文案訊息，蔡總統說是假訊息；柯文哲今天說，「看看就好，不要當真」，每件事都要計較的話，會先發瘋。

柯文哲上午出席松山慈祐宮活動，結束後接受媒體訪問，做上述表示。

蔡壁如在LINE群組「台灣阿北聯誼會」轉傳蔡總統論文相關訊息，內容為「國際醜聞！國恥！國恥！英國LSE正式否認蔡英文有提交論文，結尾講沒有博士學位可以當總統，沒人格的人不能當領導的人。國恥！請先進用力傳！」

蔡總統說，這些錯誤訊息已一再澄清，希望不要再以訛傳訛，傳送這些假訊息。

對此，柯文哲則說，看一看、笑一笑就好，「世間的事情每一件你都要計較，你自己會先發瘋」。

他說，「如果蔡壁如在LINE裡面轉一封訊息，就要上自由時報頭條，用同樣標準，我看，今天所有台灣媒體頭條都是柯文哲」，並說「人就是這樣，有時就是小題大作，所以我後來連E-mail都沒有在用就是這樣」。

面對媒體追問「不是刻意去散播？」柯文哲反問「不然妳手機拿出來，看妳LINE有幾條那個訊息傳來傳去」，重申「很多事情笑一笑、神經放大條一點，這樣就好了」。

對於外交部長吳釗燮說台美關係是40年來最佳，柯文哲坦言沒人否認，不過，他話鋒一轉，「台灣跟大陸關係是目前30年來最爛，這也沒有人否認」，指每人對國家戰略的想法不同，他的立場仍是台灣要在中美之間取得平衡，不會只押一邊。

另外，傳高雄市長韓國瑜將請假全力拚總統，包括缺席市政總質詢，柯文哲說，前新北市長朱立倫2016年帶職參選總統，已有先例，但沒印象當時處理模式，「老實講，那個只要一選下去就亂掉了」，因一天只有24小時。

柯文哲認為，第一步走錯後，後來怎麼走都很困難。