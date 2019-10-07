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馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21聯合報 記者鄭媁／台北報導

鴻海創辦人郭台銘（右）昨天與前總統馬英九（左）在國民黨總統初選後首度同台。 記者...
鴻海創辦人郭台銘（右）昨天與前總統馬英九（左）在國民黨總統初選後首度同台。 記者余承翰／攝影
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鴻海創辦人郭台銘退出二〇二〇大選後，昨天首度與前總統馬英九同台，兩人互動熱絡。郭台銘更證實，今年五月就決定副手人選為台東縣前縣長黃健庭，還力拱他角逐台北市長。

長風基金會董事長江宜樺昨天作東，邀請黃健庭分享擔任台東縣長期間，交出亮眼執政成績單的過程，馬英九、郭台銘也到場支持，兩人比鄰而坐，互動熱絡。

郭台銘表示，他參加國民黨總統初選，走訪基層的第一站就到台東，經過與黃健庭三天兩夜的相談後，內心已決定把黃健庭列為副手的不二人選。外界報導說他不選總統是因為找不到副手人選，但他從一開始就決定是黃健庭，從來沒改變。

郭台銘也對黃健庭的妻子陳怜燕讚譽有加，認為她不但有高ＥＱ、「認識她五分鐘，就會喜歡上她」，還暗酸昨天「代夫出征」新北的李佳芬，郭說，陳怜燕對縣政熟悉，卻絕不干政，「台灣夫人政治文化，要向周美青與陳怜燕學習」，這是根本，因為選民是選馬英九、選黃健庭，不是選他的夫人。

馬英九致詞時也高度肯定黃健庭的能力與政績，他認為，黃健庭做到了「貨出得去，人進得來，發大財」，這樣的人才，應該得到任用；馬英九更語帶玄機表示，像他現在這樣子賦閒，實在是一種浪費，「我的意思，大家都知道吧？」

郭台銘表示，他有個構想，台北市長柯文哲兩年後退休了，「黃健庭夠不夠當台北市長啊？」他力推黃健庭接班柯文哲。

【記者范榮達／苗栗縣報導】距總統選舉不到一百天，國民黨總統參選人韓國瑜的副總統人選還未明朗，國民黨主席吳敦義昨表示，韓國瑜曾問他「找哪一位最好？」他認為要由韓自己去決定，會尊重韓的選擇。

國民黨縣市輔選造勢第一場團結大會昨天在苗栗舉行，韓國瑜並未現身，由全國競選總部執行長林國正代表出席拜託，大批韓國瑜支持者參加，會場內外國旗飄揚，展現團結氣勢。

2020選舉馬英九郭台銘柯文哲黃健庭韓國瑜國民黨吳敦義李佳芬周美青

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