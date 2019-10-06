郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘今接受長風基金會邀請出席講座，聽台東縣前縣長黃健庭分享台東施政經驗。郭台銘晚間在臉書再度誇讚黃健庭是「最讚副手」，希望讓他為中華民國做更多事，黃健庭在演講中也笑稱，雖然只跟郭台銘認識四個多月，但「他眼光很好！」郭台銘說，黃健庭絕對是值得台灣重視、重用的政治人物，是國之棟樑，非常榮幸也高興找到這樣的人才來擔任他的參選副手。

郭台銘指出，他認識黃健庭是在今年5月，當時永齡基金會在台東做公益，黃健庭帶他去一場公益活動為老人募款，他在卸任後依舊關心著台東，無償協助許多公共事務，是真正默默為自己的家鄉台東奉獻、做事的人。黃健庭提到，10年前台東是最不快樂的城市，產業也面臨困境。他剛選上縣長時，太太小燕跟他說「Good Luck，你需要神蹟！」他認為，「經濟」是台東擺脫困境的解方，因此在他上任後大力推動觀光，讓台東走入國際觀光客的眼中。

郭台銘說，台東最知名的熱氣球節，便是黃健庭最引以為傲、一手催生的。9年來，已經有640萬位觀光客為了熱氣球節專程來到臺東，如果以一人花費2000元來算，已經創造直接產值近130億。2018年的坎培拉熱氣球節，黃健庭帶著台東的熱氣球參展，這是第一次台灣有自己的熱氣球掛著超大面中華民國國旗，驕傲地翱翔在國外的天空。黃健庭成功地讓世界看到了台東、也看見了台灣。

郭台銘說，黃健庭也在綠島海域設置海底郵筒，一年內總計收到2萬多件潛水客投遞的防水明信片，其中有30%是寄到海外，證明有許多國際觀光客專程來到臺東，並寄送紀念明信片給自己家鄉的親朋好友。無光害、擁有絢爛星空的台東，也被用來舉辦最美星空比賽。黃健庭說他的理念很簡單，不要去看我們沒有什麼，而是 要看我們擁有什麼。台東不需要去羨慕、模仿別的城市，只需要把上帝原本賜予的大自然的美好點亮起來，從海底到星空，都是用來行銷台東最好的題材。

郭台銘表示，在他身上不只看到卓著的政績，更看到許多令人感動的人格特質，這是來自於他的家庭教育。此外，黃健庭也對母親十分孝順，每次到台北來開會開到好晚，他總是說「待會我想回家看一下媽媽。」開早餐會報時他都不能來，都在陪媽媽吃早餐。這一點他們兩人很像，也讓他更加欣賞。

郭台銘說，黃健庭還有個高EQ的好太太—陳怜燕，他們都叫她小燕子。小燕待人接物讓人感覺像是她的家人一樣，黃健庭在台東捐出自己的年終、開辦「金僕獎」激勵縣府員工士氣的創意，也是小燕的獻策。頒獎時，也是由小燕擔任司儀，省下請司儀的預算，黃健庭真的是為台東精打細算。最重要的是，小燕融入台東縣的大家庭，也協助縣政許多，但絕對不干政。這讓他想到馬總統的夫人周美青，「台灣政壇的夫人文化應該向周美青與小燕學習，這是根本。」

郭台銘也說，令他佩服的，還有黃健庭的用人唯才。先前去台東，早上晨跑時遇到他的農業局長，才知道這位局長與黃健庭當初是選舉中的對手關係，黃勝選後看上他的長才，請他擔任農業局長、現在是建設局長。這件事情讓他看到黃健庭是真正的超越藍綠、心胸寬大，真正做到用人唯才。當今台灣的政治人物，有多少人能夠做到？