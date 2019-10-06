卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



民進黨黨主席卓榮泰（中）今天到新竹市參與聲援香港活動。聯合報系記者張雅婷／攝影 分享 facebook 民進黨主席卓榮泰今針對前總統馬英九的發言表示，過去幾年來大陸為什麼對台灣可以恣意長驅直入，馬總統該有所檢討，「我們已經沒有再檢討他了，他今天還在說風涼話，他應該是要站在現在的政府立場，共同對抗外來的勢力入侵，令人遺憾。」馬辦今回擊，卓榮泰指「中國對臺灣勢力長驅直入」，倘若為真，為何已執政3年多的蔡政府毫無有效作為，這不正是陸委會所說的「危言聳聽、製造內部恐慌」？難道卓榮泰是「中共代理人」不成？

馬英九辦公室表示，馬英九8年任內兩岸關係和平繁榮，以活路外交大幅拓展國際空間，不但年年參加日內瓦世界衛生大會(WHA)，也獲邀參加蒙特婁國際民航組織(ICAO)年會，免簽國並從54個增加到164個，是歷任總統最多，這些都是無能的蔡總統遠遠做不到的。

馬辦表示，中華民國的主權在馬前總統任內絲毫未退讓，民眾也從未有「亡國感」。反觀蔡總統執政後，既不接受「九二共識」，又拿不出可行的兩岸政策，造成兩岸關係緊張，還把「九二共識」惡意扭曲為「一國兩制」，誤導民眾，不僅兩岸關係跌入谷底，外交關係也飽受衝擊，以致3年斷交7國，為歷任總統最多；邦交國只剩15國，為開國108年以來最少。台灣更在國際間寸步難行，使得民眾對國家的處境惶惶不安，「亡國感」油然而生。

馬辦指出，是誰造成目前台灣的困境，非常清楚，就是只會製造問題卻無法解決問題的蔡英文總統。對於自己造成的兩岸、外交困境，民進黨除了習慣無恥地把責任推給前朝，還信口以「外來勢力入侵」卸責。奉勸蔡總統與民進黨政府不要再販賣恐懼感並少噴口水，口水與恐懼感都無法掩飾執政無能，也造成人民的厭惡。