黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



黃健庭演講暢談治縣成績，對台東縣脫胎換骨歷程如數家珍，妙語如珠有如「政治界憲哥」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 黃健庭治縣成績開講，馬英九、郭台銘情義出席，郭台銘不但讚黃是自己副手人選，更挺黃兩年後可接柯P當台北市長。前台東縣長黃健庭6日在台大集思會議中心開講，暢談兩任政績讓台東縣脫胎換骨，僅20萬人口卻吸引600萬觀光客的奇蹟。馬英九讚他是「點石成金、無中生有」。

馬、郭讚譽有加

馬英九表示，這個簡報至少已經聽了3次（眾笑），但聽1次有聽1次的感動，對黃健庭治縣的成績，可以說是「脫胎換骨、點石成金、無中生有」。熱氣球完成是無中生有的東西，能找到人去完成真了不起。鐵人三項辦到去年有4,500人，自己有參加感觸更深。以前東河包子出名，現在大家是衝完浪去吃包子（眾笑）。

「從我5月15日宣布參選起，就有人建議一定要去拜訪黃健庭，」郭台銘表示，3天2夜的相處下來，發現小燕（陳怜燕）的待人接物讓人「很喜歡」，而且跟周美青一樣不會干政。黃健庭用人唯才不分黨派，跟他選了兩次立委的對手，一度提拔他當建設局長，後來當農業局長到現在。郭董說，「黃健庭從一開始就是我副手的不二人選！」

熱氣球「無中生有」

黃健庭演講暢中談治縣成績，2009年剛選上台東縣長時，台東是最不幸福的城市，妻子小燕（陳怜燕）對他說：「Good Luck!（眾笑），你需要神蹟。」於是想盡辦法在有限資源下創造長遠的發展，要讓台東人跳脫沒有錢、不健康的貧病惡性循環，成功關鍵是：1. 首長的意志，2. 團隊的向心，3. 民間的參與，才能成就奇蹟。

黃健庭細數台東新創舉：光雕晚會不只天黑後辦、還在天亮以前辦，2013坎培拉熱氣球國際首航，台東一號球第一次飛行在國外，去年入選全球13大熱氣球節，輔導民間成立專門負責熱氣球航空的公司，連總統也搭過台東的熱氣球，剛在屏東辦完的燈節活動，燒了5億多，台東每年辦、辦了9年都還花不到5億元。

世界冠軍衝浪勝地

台東縣成為世界冠軍賽的衝浪基地，一年世界最重要的4個衝浪比賽裡，台東佔其中一個，跟世界衝浪聯盟簽約，國際頂級鐵人三項也在台東舉辦，問卷調查「明年是否回來參加？」連續兩年佔全世界最高。

去年在綠島海域設置全世界最深的海底郵筒，是中華郵政列冊的郵筒之一，是真正會寄出的，收到2萬件防水明信片，海外的潛水客真的為了寄明信片而來，是真正能吸引國外觀光客的成績。

台東躍為智慧城市

台東縣成為全球前21名智慧城市，2015年受邀參與以色列全球市長會議，TTMaker太平洋邊的創客基地，波浪屋創業美地，不是每個年輕人都想要朝九晚五。民眾創業的好幫手：「繁榮家園貸款」，對有想法卻沒第一桶金、沒抵押品的創業者，共1億的資金、不用擔保品，幫助業者成立台東好物品牌，黃健庭說，「以前不知道買什麼當伴手禮，現在選擇太多、太精彩了。」

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