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柯P退休後誰接任台北市長？ 郭台銘點名他最夠格

影／郭馬初選後同台 讚黃健庭是副總統不二人選

2019-10-06 18:06聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘與前總統馬英九下午一同出席前台東縣長黃健庭的專題演講，這是兩人在國民黨總統初選後首度同台，郭台銘表示在宣布退選之前，其實黃健庭原本是自己副手的不二人選，並肯定他的能力應該可以出來選台北市長。

鴻海創辦人郭台銘（右）出席前台東縣長黃健庭（左）的專題演講，他表示黃健庭原本是自...
鴻海創辦人郭台銘（右）出席前台東縣長黃健庭（左）的專題演講，他表示黃健庭原本是自己副手的不二人選。記者余承翰／攝影
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鴻海創辦人郭台銘（右）與前總統馬英九（左）一同出席前台東縣長黃健庭（中）的專題演...
鴻海創辦人郭台銘（右）與前總統馬英九（左）一同出席前台東縣長黃健庭（中）的專題演講，兩人在國民黨總統初選後首度同台。記者余承翰／攝影
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鴻海創辦人郭台銘（右）與前總統馬英九（左）一同出席前台東縣長黃健庭的專題演講，兩...
鴻海創辦人郭台銘（右）與前總統馬英九（左）一同出席前台東縣長黃健庭的專題演講，兩人在國民黨總統初選後首度同台。記者余承翰／攝影
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鴻海創辦人郭台銘（中）出席前台東縣長黃健庭的專題演講，他表示黃健庭原本是自己副手...
鴻海創辦人郭台銘（中）出席前台東縣長黃健庭的專題演講，他表示黃健庭原本是自己副手的不二人選，並說以他的能力應該可以出來選台北市長。記者余承翰／攝影
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