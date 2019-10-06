卓榮泰批香港問題已成流血鎮暴 不是蒙不蒙面問題

2019-10-06 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



民進黨黨主席卓榮泰（左四）今天到新竹市參與聲援香港活動。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動，由新竹市長林智堅、立委柯建銘、民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，及多位民進黨市議員陪同出席，卓榮泰也在便利貼寫上「自由香港、民主台灣、永垂不朽」12字，表達聲援香港之意。

他提到電影V怪客中講到，「面具底下是一座血肉之軀，但是面具底下，還有一種打不死的理念」，他認為香港市民，蒙著面走上街頭，他的血肉之軀當然抵不過港府的槍砲與警棍，可是面具底下的理念，卻可以為香港未來的民主自由再做更多的爭取。他說，台灣跟香港雖然是兩個不同的地方，但是民主、自由、人權是普世價值，看到新竹市年輕人在連儂牆旁邊，從事年輕人的活動，這代表台灣民主的成熟，要珍惜台灣得之不易的民主成熟。

他也提到中美貿易造成6千億台幣已回流台灣，因為台商深信台灣可以相信、可以寄託，如果有一天台灣變成香港，這些錢不會回來，所以今天大家做的也是為下一代做。

他說，香港問題已經成為「流血的鎮暴」，不是蒙不蒙面的問題，是香港政府可以通過緊急法，限制人民表達意見的自由；他說，當台灣人上街遊行抗議，不管有沒有蒙面，都不能違法；香港則是不管你有沒有蒙面，都不能去爭取自由民主。