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反送中／示威抗議升級 港警金鐘道發射催淚彈

影／卓榮泰聲援香港 批馬英九「說三道四，只會說風涼話」

2019-10-06 15:35聯合報 記者張雅婷╱即時報導

民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動，他針對前總統馬英九的發言表示，「我想非常不當，因為過去幾年來大陸為什麼對台灣可以恣意長驅直入，馬總統自己該有所檢討，我們已經沒有再檢討他了，他今天還在說風涼話，他應該是要站在現在的政府立場，共同對抗外來的勢力入侵，所以這點我覺得非常遺憾」。

卓榮泰表示，也許是因為選舉到了，他說，「馬英九無所不用其極來擺脫自己過去給台灣造成的困境，這點人民是看在眼裡，非常清楚的」，並說蔡英文總統對台灣主權跟國家安全的立場上，從來不會受到人民的質疑，也希望整個政府跟人民可以團結在一起，執政黨一定作大家共同的後盾，在事件上堅守立場。

面對選舉倒數3個月，卓榮泰說今天起是他正式於全國73個選區的大巡走，第一站就來到新竹市為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台支持，除了主要來參觀新竹市連儂牆被市民保護的完整，足以讓各縣市參考，其精神應該被推廣出去，同時他也留下「自由香港、民主台灣、永垂不朽」的便利貼在竹市東門城地下道的連儂牆上。

對於媒體提到針對柯文哲的戰略，他說投票率低民進黨就會贏，卓榮泰表示，「他從來不會知道我們的戰略，我也不會告訴他」。

不過卓榮泰透露，他的策略是第一波會把所有選區先走一遍，接著是立委與總統候選人競選總部的成立，再來會區分哪些是熱戰區與決戰區，以作重點性的安排與選戰佈局，目前對所有選區都一視同仁。面對總統聲勢與立委選票的困境，卓榮泰表示，第二、三階段要努力讓總統聲勢擴大，讓全國73 個選區在總統與立委組織合體後，再向上拉抬。

民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動。記者張雅婷／攝影
民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動。記者張雅婷／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動，並寫下「自由香港、民主台灣、永垂...
民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動，並寫下「自由香港、民主台灣、永垂不朽」的便利貼。記者張雅婷／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰（左四）今天到新竹市參與聲援香港活動。記者張雅婷／攝影
民進黨黨主席卓榮泰（左四）今天到新竹市參與聲援香港活動。記者張雅婷／攝影
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卓榮泰反送中香港馬英九

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