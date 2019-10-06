影／卓榮泰聲援香港 批馬英九「說三道四，只會說風涼話」

2019-10-06 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



民進黨黨主席卓榮泰今天到新竹市參與聲援香港活動，他針對前總統馬英九的發言表示，「我想非常不當，因為過去幾年來大陸為什麼對台灣可以恣意長驅直入，馬總統自己該有所檢討，我們已經沒有再檢討他了，他今天還在說風涼話，他應該是要站在現在的政府立場，共同對抗外來的勢力入侵，所以這點我覺得非常遺憾」。

卓榮泰表示，也許是因為選舉到了，他說，「馬英九無所不用其極來擺脫自己過去給台灣造成的困境，這點人民是看在眼裡，非常清楚的」，並說蔡英文總統對台灣主權跟國家安全的立場上，從來不會受到人民的質疑，也希望整個政府跟人民可以團結在一起，執政黨一定作大家共同的後盾，在事件上堅守立場。

面對選舉倒數3個月，卓榮泰說今天起是他正式於全國73個選區的大巡走，第一站就來到新竹市為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台支持，除了主要來參觀新竹市連儂牆被市民保護的完整，足以讓各縣市參考，其精神應該被推廣出去，同時他也留下「自由香港、民主台灣、永垂不朽」的便利貼在竹市東門城地下道的連儂牆上。

對於媒體提到針對柯文哲的戰略，他說投票率低民進黨就會贏，卓榮泰表示，「他從來不會知道我們的戰略，我也不會告訴他」。