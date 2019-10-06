李佳芬赴三峽拜票 韓國瑜交代她衝經濟是要做這件事

2019-10-06 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬今天來到新北市代夫衝票，稍早到三峽清水祖師廟參拜，現場擠滿支持者高舉國旗喊「韓國瑜凍蒜！」李佳芬致詞時表示，韓國瑜有交代她一句話，把經濟衝起來就是要把教育做好，「教育我們的下一代，讓他們走向國際！」語畢，台下韓粉高喊「好！」

李佳芬抵達清水祖師廟時，現場擠得水洩不通，但她在周圍人的護送下順利進到廟裡，隨後再到廣場台上致詞感謝支持者的參與。李佳芬說，社會是屬於大家的，一定要團結，讓社會往光明面、良善走，她跟韓市長跑很多地方，就是想要盡一分力量，也因為這樣帶動企業界跟許多關心社會的好朋友關心、捐助，「我們台灣人真的非常善良。」

李佳芬說，今年最讓人開心的事，就是全台從北到南、南到北，甚至是東到西，看到無數國旗，希望這面青天白日滿地紅的國旗，能夠把「中華民國」這四個字重新擦亮，希望這社會能夠「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養」。