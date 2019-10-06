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影／香港禁蒙面法爆衝突 鄭文燦：特區政府不敢面對民意

2019-10-06 12:58聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

香港5日凌晨起實施「禁蒙面法」，結果前一晚引發激烈抗爭，香港特區行政長官林鄭月娥稱極為恐怖的暴力事件，已經讓香港社會陷於半癱瘓。

桃園巿長鄭文燦今天說，目前香港主要是特區政府透過警察包括監視錄影系統、人臉辨識系統等方式，已經逮捕1000多人，幾乎每一場警民衝突都是不溝通，都是以警察做第一線，他覺得香港的問題，在於要面對香港市民訴求，就是要包括雙補選、香港治理應該屬於香港人等訴求，整個香港遇到的問題不只在於修改集會遊行法而已，也在於特區政府不敢面對香港的民意。

鄭文燦上午談香港禁蒙面法問題，圖為受訪前參加社宅活動致詞畫面。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦上午談香港禁蒙面法問題，圖為受訪前參加社宅活動致詞畫面。記者鄭國樑／攝影
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香港警察人臉辨識鄭文燦禁蒙面法林鄭月娥集會遊行

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