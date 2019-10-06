孫大千批蔡英文兩岸關係敗家子 自銷小英牌芒果乾

2019-10-06 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



國民黨北市立委參選人孫大千。記者楊正海/攝影 分享 facebook 韓家軍、立委參選人孫大千批評蔡英文總統是兩岸關係敗家子，「小英牌芒果乾」根本就是蔡英文自種、自製、和自銷。

孫大千在臉書貼文提到，蔡英文真不愧是兩岸關係的「敗家子」。不過短短的三年多的時間，竟然可以把前總統馬英九辛苦經營建立的台海之間和平穩定、共存雙贏的兩岸關係摧毁殆盡。家是蔡英文敗掉的，責任居然還要馬英九來擔。

他點名蔡英文總統有四個謊言。