孫大千批蔡英文兩岸關係敗家子 自銷小英牌芒果乾
韓家軍、立委參選人孫大千批評蔡英文總統是兩岸關係敗家子，「小英牌芒果乾」根本就是蔡英文自種、自製、和自銷。
孫大千在臉書貼文提到，蔡英文真不愧是兩岸關係的「敗家子」。不過短短的三年多的時間，竟然可以把前總統馬英九辛苦經營建立的台海之間和平穩定、共存雙贏的兩岸關係摧毁殆盡。家是蔡英文敗掉的，責任居然還要馬英九來擔。
他點名蔡英文總統有四個謊言。
第一，蔡英文總統表示，在兩岸政策上，「目前政府採取不挑釁但堅持主權立場」，試問，從2016年以來，民進黨政府片面破壞兩岸現狀，算不算是挑釁的行為？
第二，蔡英文總統表示，民進黨政府稱「在外交上也爭取更多國際社會尤其是民主國家的支持」，試問，除了台灣自甘墮落擔任美國的小弟以外，雪崩式的斷交浪潮和完全走不出去的國際困境，這算哪門子的支持？
第三，蔡英文總統表示，台灣在「國防研發或軍事採購上，也增加許多自我防衛能力」，試問，最近才砸下一筆2000多億的對美軍事採購又是怎麼一回事？
第四，蔡英文總統表示，「現在的情勢是不一樣的」，試問，兩岸關係之所以不一樣，甚至情況越來越糟，不都是蔡英文自己搞出來的嗎？
孫大千質疑，「小英牌芒果乾」根本就是蔡英文自種、自製、和自銷！
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