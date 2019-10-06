香港陷於半癱瘓 王明鉅：蔡政府利用恐懼更讓人害怕

2019-10-06 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



林鄭滅火：港未進入緊急狀態 「這是一個困難但必要的決定」 路透社 分享 facebook 香港「禁蒙面法」5日零時起實施，使得港九新界多處自周五晚間起爆發激烈抗爭行動。香港特區行政長官林鄭月娥昨指出，前一晚極為恐怖的暴力事件，已讓香港社會陷於半癱瘓。台大醫院前副院長王明鉅說，蔡政府利用恐懼，更讓人害怕。

王明鉅在臉書PO文指出，有人害怕台灣會變成香港，所以政客們就天天利用這種恐懼來增加自己的選票。他一點也不害怕台灣會變成香港，因為台灣和香港本來就大不同，台灣從1996年直選總統之後，已經換黨執政三次，台灣根本不必也不可能像香港一樣，要來爭普選要來爭民主。

但他真的害怕，台灣會離真正的「民主」愈來愈遠，也很害怕號稱民主進步的政黨，會變得愈來愈像20到40年前的威權政黨。

他細數民進黨橫柴抬入灶做為，包括台大校長事件，東廠事件，以核養綠公投過了不認帳，下架電從哪裡來，不許述說龍門出版，核四龍門電廠不給參觀，還有，會因為害怕總統大選如果又有公民投票會對自己的政黨不利，直接沒收所有的公民投票，直接背叛自己宣揚了三十年的理想。

王明鉅說，他認為這一切的作為，全都是在破壞台灣的自由民主。他不怕共產黨， 因為他知道他就是共產黨。關於共產黨有多狡詐、多陰險、多糟糕、多可惡，多會搞統戰的故事，他聽多了。

他更害怕的是假民主之名，行威權之實，行破壞民主之實的政客與政黨，「我怕的，你怕的，全部會累積成恐懼的總和」。

選舉，在拿不出政策也不談政策的唬弄中，在謾罵抹黑造謠扭曲事實的黑霧中，可憐的台灣人民，只剩下比較哪種恐懼的總和更可怕的一種選擇。