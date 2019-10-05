柯文哲稱與時力七成相通 吳佩芸嗆：說法昨是今非

2019-10-05 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



台灣民眾黨主席柯文哲今天上午受訪時表示，自己和時代力量100件事中，大概有70件的觀念相通的。對此，時力秘書長吳佩芸呼籲柯文哲，不要「一張嘴巴，不同表述」，昨天才譏諷時力被民進黨消化掉，今天又說自己與時代力量有七成相通，政治人物說話一言九鼎，柯若自以為有相通，不如就把政策說清楚。

吳佩芸表示，柯文哲除了在國家主權議題上備受質疑，政策面也未必與時代力量站在同一個進步觀點，例如青年朋友非常關心的「居住正義」、「囤房稅」，依照台北市現行的規範，不管建商持有的是幾百戶的戶數，三年內只需要被課最低的1.5%，時力不會認同地方政府幫建商大開後門之行徑。

吳佩芸強調，理性監督的立場不會改變，打造人民的立法院2.0是時力的目標。她指出，批評別人不會使自己更好，若真的有七成相通，勸柯不如讓兩黨回到政策面對談，務實改革才是重點。