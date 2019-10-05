柯文哲稱與時力七成相通 吳佩芸嗆：說法昨是今非
台灣民眾黨主席柯文哲今天上午受訪時表示，自己和時代力量100件事中，大概有70件的觀念相通的。對此，時力秘書長吳佩芸呼籲柯文哲，不要「一張嘴巴，不同表述」，昨天才譏諷時力被民進黨消化掉，今天又說自己與時代力量有七成相通，政治人物說話一言九鼎，柯若自以為有相通，不如就把政策說清楚。
吳佩芸表示，柯文哲除了在國家主權議題上備受質疑，政策面也未必與時代力量站在同一個進步觀點，例如青年朋友非常關心的「居住正義」、「囤房稅」，依照台北市現行的規範，不管建商持有的是幾百戶的戶數，三年內只需要被課最低的1.5%，時力不會認同地方政府幫建商大開後門之行徑。
吳佩芸強調，理性監督的立場不會改變，打造人民的立法院2.0是時力的目標。她指出，批評別人不會使自己更好，若真的有七成相通，勸柯不如讓兩黨回到政策面對談，務實改革才是重點。
時力發言人陳志明表示，時力已揭發台北市內多起特權關說案例，如黨內立委黃國昌揭發的紐約家具違建案、林穎孟議員揭發民眾黨創黨元老鐘小平議員關說葉公館違建案；以及民眾黨重要合作夥伴郭台銘，其鴻海集團的子公司「睿綸生技」被黃國昌踢爆涉及與中科管理局聯手打造高達上億元標案的弊端等。若柯文哲認為與時代力量想法相近，希望能對這些案子表示意見。
留言