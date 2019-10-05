郭台銘站台正牌郭家軍 選上推郭辦0到6國家養等政策

2019-10-05 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



打出正牌「郭家軍」的李縉穎以無黨籍參選新北市三峽土城區，今掛上與鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲合拍看板；郭今也首度幫忙站台，所到之處頻有郭粉喊「選總統」，郭都笑笑以對，他站台時指出，三峽土城會變成全台最重要的科技重鎮，李當選後會推動郭台銘辦公室包括0到6歲國家養等政策。

李縉穎今首度在區域公開跑行程，選在三峽重要的信仰中心三峽祖師廟，國民黨前立委盧嘉辰，及李縉穎之父、國民黨前立委李嘉進，及民眾黨新北市板橋立委候選人「Z9」吳達偉都來站台。

郭台銘表示，三峽不只有農業及傳統文化底蘊，未來也需要加入新科技、創業新時代元素，「三峽土城會變成全台最重要的科技重鎮」。他說，北二高到竹科、內科軟體園區都一小時，若把北台灣比做矽谷，北二高就像280高速公路。

他指出，過去立委是草根性，未來台灣經濟結構要改變、年輕，需要有人在國會推科技法案，另外，鴻海總部就在土城，未來也需調整產業結構，需要新的產業政策，需要人來發聲。

郭台銘說，李縉穎在他身邊工作4個月，「新兵訓練目前我認為合格」，另他要辦的「郭台銘政經學院」，李縉穎也是其中重要培訓的一員，他讚李比他早工作，比他晚睡覺，有國際觀、會科技又正直；郭指出，李當立委後，發展三峽土城經濟為第一要務，也推動郭台銘辦公室的政策像是0-6歲國家養等，「支持郭台銘就要支持李縉穎」。