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時代力量又爆出走潮？決策委員蕭新晟宣布退黨

2019-10-05 16:58聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

繼律師陳雨凡昨天退黨後，今日時代力量決策委員蕭新晟也宣布跟進。蕭新晟在臉書貼出聲明表示，自己向來主張「團結抗中」，無法接受黨內2020與友黨不合作的選戰策略，對時力已感到心寒，即日起將辭去決策委員，並退出時代力量。

蕭新晟表示，自己2018年接受時代力量的徵召，從美國回到台灣；帶著服務地方、回饋家鄉的心情投入議員選舉，同時也以自己的科技專長，將時代力量打造成一個現代化、賦有科技感的數位政黨，「身為決策委員，一直以來都主張團結抗中，各區應整合出一名最強候選人，力阻親中政黨復辟。」

蕭新晟指出，8月初黨內因為對選舉戰略的不同，陷入路線之爭，與自己相同理念的戰友一個個相繼離開；但即使孤掌難鳴，仍試圖力挽狂瀾，替前線奮戰的戰士在決策會中發聲，持續推動黨中央與抗中陣線做選區協調；無奈日前陳雨凡完成信義南松山選區的整合後，卻受到黨內不滿的批評聲浪，「我只聽過沒拿到提名自行參選被開除，沒聽過候選人要退選還被黨員連署要求開除，怎不讓人感到心寒？」

蕭新晟說，目前的時力決策核心，幾乎確立了2020不合作的選戰策略，一下子作勢要自提總統候選人，一下子又放話要在雙北提名立委，種種有違黨內決策機制的行為，都讓自己疲於澄清且心灰意冷，「我無法接受時代力量在2020危急存亡的關頭，無視房間裡的大象，選擇一條政黨發展大於國家生存的路線」。

蕭新晟表示，如果在「壯大時力」與「抗中保台」之間只能擇其ㄧ，會毫不猶豫地選擇後者；因此，即日起將辭去決策委員，並退出時代力量。他說明，自己追求的從來就不是黨的成長茁壯，而是能夠幫助台灣走向一個更好的未來，那才是時代力量存在的價值。

時代力量決策委員蕭新晟宣布退黨。圖／取自蕭新晟臉書
時代力量決策委員蕭新晟宣布退黨。圖／取自蕭新晟臉書
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時代力量陳雨凡

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