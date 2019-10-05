披「橘袍」不成就休息 王金平：沒選繼續留在國民黨

2019-10-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



立法院前院長王金平參選總統之路，從原本的「2020總統參選到底」、「選舉公報上一定有我」的肯定態度，到現在只剩爭取親民黨提名一途；王金平今天南下屏東參觀台灣設計展前受訪時表示，若未獲親民黨提名，當然要去思考未來如何達到為民服務的機會，被問到是否繼續留在國民黨，他笑「沒有選的話，當然就是留在國民黨啊！」

2019台灣設計展今天下午1點起開放參觀，前立法院長王金平今1點半就到主展區台糖縣民公園搶先欣賞；他表示每年的設計展都是不同縣市舉辦，今年在屏東，剛好策展人邀請，便來參觀，他稱讚現在年輕人創意好，展場內容非常精彩，盼藉此讓國人體會到整個國家的設計水準。

王金平昨天說若親民黨不推薦，他就休息，媒體今天追問「休息」的含意，王金平解釋，「這個休息喔！最主要是形同要閉關3天，好好的去思考怎樣繼續為國家、為社會、為人群，來奉獻、來服務。」

媒體追問，是否為沒有親民黨推薦，就不再堅持選總統？他說：「沒有就沒有資格選了啊！沒有資格選當然要想一想，未來我要該怎麼樣來走未來的路，以能夠達到繼續為國為民服務的機會。」