未掛與韓國瑜掛合照看板？藍議員諷：民進黨別著急

2019-10-05 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



選戰增溫，國民黨北市立委參選人江志冰，第一個掛上與國民黨總統參選人韓國瑜的合照。國民黨台北市議員徐巧芯指出，最近民進黨籍立委參選人，或政治評論員對於「國民黨立委不掛與韓國瑜合照看板」有些誤解，其中不時有人舉松義選區立委費鴻泰為例，徐巧芯反嗆說，民進黨參選人可以不用那麼著急。

徐巧芯說，他認為有必要替費鴻泰澄清一下，避免外界見縫插針。她說，費鴻泰委員在「初選期間」有掛與韓國瑜市長的合照與公車廣告，但單純因為初選後廣告走期到期，廣告公司當然會把這些內容拆除

實際上，候選人有沒有掛合照看板的原因很多，包括一、希望等待副總統候選人出線，掛上三人的合照看板增加效益；二、認為之前拍的照片不夠好看，還在約時間重拍放上更吸睛的廣告；三、為節省競選經費，不想這麼早刊登競選看板；四、為遵守北市法規，前期先以形象照為主。

徐巧芯指出，這些理由都是有可能的，但沒有一個是因為「不團結」而產生。因此，一直針對國民黨參選人有沒有掛跟韓國瑜合照看板來說嘴，真的是一件很無聊的事。