等不到橘營參選總統門票就休息？ 王金平：只休息3天

2019-10-05 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



立法院前院長王金平昨到台南市參拜，被問到是否和親民黨在總統選舉有合作機會，王金平說已表達意願，若親民黨不願推薦，他就休息；但今天他到台南麻豆太子宮參拜時表示，「休息只有休息3天」，閉關一下思考沒有參選總統後，如何為國家人民貢獻。

王金平說，親民黨會不會推薦他選總統，現在是「快樂的等待」，親民黨內部會審慎評估和討論。

至於國民黨目前討論的不分區立委名單，王金平表示，方便表示意見，黨有自己的考量，最重要的是各單出來後，社會能夠接受進而支持。