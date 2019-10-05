瑞典駐處受中方打壓改國慶酒會地點 外交部嚴正譴責

2019-10-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



隨著國慶日即將到來，海內外國慶系列活動陸續登場，我駐瑞典代表處原計畫一如往年，在斯德哥爾摩喜來登飯店舉辦國慶酒會；不料飯店受中國打壓，代表處今年被迫改到瑞典歷史博物館舉行。對此，外交部表示，嚴正譴責中方霸道打壓，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

根據瑞典當地媒體《瑞典日報》報導，我駐瑞典代表處近10年來國慶酒會多辦在德哥爾摩喜來登飯店，但今年卻改瑞典歷史博物館舉行國慶酒會，其中主因，是因為受到中國施壓喜來登飯店引響；且我方更改地點為瑞典歷史博物館後，館方同樣接到中國駐瑞典大使館的關切電話。

外交部發言人歐江安表示，雖經中國大使館一再杯葛，駐瑞典代表處仍順利於10月3日晚間在瑞典國立歷史博物館舉辦國慶晚會，包括「台瑞國會議員協會」副主席貝爾格隆（Mats Berglund）等政要，以及瑞典企業界、智庫學者、台灣僑胞及留學生代表等200多人出席，顯示台灣與瑞典的雙邊關係日益密切。

歐江安指出，中國駐瑞典大使館向來行徑惡劣，多次恐嚇瑞典媒體、民間機構與團體，要求瑞典人民遵從北京的政治方針，不但毫無民主觀念，甚至言語粗鄙，早已引起國際輿論多所批評；外交部對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。