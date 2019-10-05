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五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

我國集遊法也禁蒙面 警局長：過去未落實、未來會執行

2019-10-05 14:45聯合報 記者楊正海╱即時報導

香港昨引用緊急法訂定「禁蒙面法」，今天起生效，引發爭議，但是我國「集會遊行法」也有相關規定。台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，面對議員陳建銘質詢，北市警察局長陳嘉昌說，現行集遊法第14條規定，對於妨害身分辨識有限制，陳嘉昌也坦言， 過去都沒有落實去執行，只有核准時，在公文中明定。

依現行集遊法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就6款事項為必要之限制，其中第6款就是「關於妨害身分辨識之化裝事項」。

陳建銘說，香港禁蒙面法，若拒絕的處分是罰1萬、關六個月並有刑責。陳嘉昌說，台灣對集會遊行比較尊重保障，但集遊法有規定，不能有妨害身分辨識。陳建銘也戴上口罩，問這樣有沒有妨害身分辨識？陳嘉昌說，有一點，陳嘉昌說，長久來都沒有落實去執行，只有在核准時，在公文中註記不能妨害身分辨識，未來也會落實執行 。

另外，日前統促黨慶祝中共國慶，在火車站辦活動，陳建銘認為，警察三次舉牌的時間太久，舉牌有一定標準時間？陳嘉昌指出，舉牌時間沒有嚴格限制，完全由現場指揮官，根據現場狀況衡量，若有不理性、暴力，舉牌速度會加快 。陳嘉昌說，兩公約中規定，對和平遊行，警察不能以強制力干涉，現場由分局長衡量怎麼處理。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，面對議員陳建銘質詢香港的禁蒙面法，北市警察局...
台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，面對議員陳建銘質詢香港的禁蒙面法，北市警察局長陳嘉昌(右)，我國集遊法也對妨害身分辨識有限制。記者楊正海/翻攝
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陳嘉昌警察集會遊行

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