我國集遊法也禁蒙面 警局長：過去未落實、未來會執行

2019-10-05 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



香港昨引用緊急法訂定「禁蒙面法」，今天起生效，引發爭議，但是我國「集會遊行法」也有相關規定。台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，面對議員陳建銘質詢，北市警察局長陳嘉昌說，現行集遊法第14條規定，對於妨害身分辨識有限制，陳嘉昌也坦言， 過去都沒有落實去執行，只有核准時，在公文中明定。

依現行集遊法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就6款事項為必要之限制，其中第6款就是「關於妨害身分辨識之化裝事項」。

陳建銘說，香港禁蒙面法，若拒絕的處分是罰1萬、關六個月並有刑責。陳嘉昌說，台灣對集會遊行比較尊重保障，但集遊法有規定，不能有妨害身分辨識。陳建銘也戴上口罩，問這樣有沒有妨害身分辨識？陳嘉昌說，有一點，陳嘉昌說，長久來都沒有落實去執行，只有在核准時，在公文中註記不能妨害身分辨識，未來也會落實執行 。