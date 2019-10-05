韓國瑜遭日媒封「遲刻魔」洪秀柱嗆蔡英文「罄竹難書」

2019-10-05 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜遭日本媒體封為「遲刻魔」（遲到魔人），有網友直言「丟臉丟到日本去」，不過，今天國民黨前主席、台南市立委參選人洪秀柱為韓國瑜聲援，不但質疑該名作者與小英教育基金會有關聯，似乎試圖影響國內選舉，洪話鋒一轉更抨擊蔡英文這3年來的領導簡直罄竹難書。

韓國瑜9月接見對台灣與兩岸專精研究的日本學者時，因高雄市府臨時更改地點，導致日本學者跑錯地方，事後韓國瑜說「今天是我等日本人，我完全不介意」，引發日本學者不滿。有網友發現，日本財經雜誌報導中，因此事為韓國瑜取了「遲刻魔」總統候補（遲到魔總統參選人）的綽號。

洪秀柱今受訪時表示，這篇報導對韓國瑜非常不友善，難免讓人想起作者是否與小英基金會有關係，果真被起底好像有點特殊關係。她質疑，一個外國人是否在干涉我們國家選舉，用這種方式來影響選舉是何用意？

洪秀柱進一步指，該名作者罵韓國瑜在品格跟誠信上有疑慮，但為何不把焦點放在檢討現任總統蔡英文身上？這3年來蔡英文領導中華民國，在誠信、品格、行事作風上罄竹難書，包括施政作為、兩岸關係有誠信嗎？蔡英文說維持現狀，真的維持現狀嗎？是在製造仇恨和對立，還是讓社會更凝聚？