影／馬批蔡英文操弄「芒果乾」 籲明年下架無良政府

2019-10-05 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 莊昭文 ╱即時報導



最近從網路上開始流行「芒果乾」的用詞（亡國感的諧音），成為年輕人之間最熱門的話題，但實際上卻是很嚴肅的話題，馬英九基金會上午在張榮發基金會大樓舉辦「哪來的芒果乾？－國安問題研討會」，前總統馬英九花了30分鐘從兩岸、外交、國防三大領域，探討當前台灣處境、整體國家安全大戰略方向。

馬英九說三年多前他卸任時，曾提醒蔡總統，如果兩岸關係再度惡化，我國又將陷入斷交頻頻及國際空間萎縮的困境。很遺憾，蔡總統執政三年來，他擔心的問題一一出現，如今「反中」成為執政無能的遮羞布，甚至成為整肅政敵的武器。蔡政府操弄人民的恐懼感，社會瀰漫不安氣氛。而兩岸關係惡化的根源，在於蔡英文總統不接受「九二共識」，2000年7月6日她擔任陸委會主委答覆立委質詢時，曾經說過「『一個中國各自表述』，是在1992年所談的過程，在我們的立場，是『各自表述一個中國』」。可見當年蔡主委主張「各表一中」，並不否定「九二共識，一中各表」，但現在的蔡總統卻為了選票，不僅違背自己的國會證詞，還刻意扭曲，把「九二共識」與台灣民眾反對的「一國兩制」劃上等號，藉此塑造抗中形象，來拉抬選情，將個人利益置於國家安危之上。

在外交上，馬英九痛批蔡政府上任後，我國連續三年缺席世界衛生大會(WHA)。國際民航組織(ICAO)年會，今年也再度不邀請我國。雖然蔡政府不斷強調，美國、日本、歐盟等許國家支持我國參與國際組織，但實際上束手無策。3年多來我國失去了7個邦交國，總數降到開國108年以來最少的15國。蔡總統將斷交7國全歸咎於中共打壓，但馬政府執政8年只斷交甘比亞一國，靠的就是「外交休兵」─兩岸相互不挖邦交國的默契。

馬英九批「辣台妹」口口聲聲說「捍衛中華民國台灣主權，是蔡英文政府的現在進行式」，但事實上，蔡總統大量折損國家主權及萎縮國際空間才是現在進行式。我國剩下的15個邦交國，還有不少想跟大陸建交，蔡總統再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」。

在與美國關係上，過去我們對外關係採取「和陸、友日、親美」的大戰略，使兩岸關係「機會極大化、威脅極小化」；蔡政府上任後，片面向美國傾斜，「聯美抗中」成了蔡政府唯一的選項，但馬英九質問，台美的實質關係真的提升了嗎？台灣在國際上的困境有改善嗎？儘管蔡政府不斷以文青式的宣傳美化對美外交成果，但實際的狀況，可以用「FBI」這個英文縮寫來描述，就是「friendly but inconsequential」(友好但缺實效)，也就是「口惠而實不至」。蔡政府單獨押寶美國，讓不平衡外交的苦果，由全民承擔。馬英九希望今後「FBI」變成FAO 「friendly and operative」（友好而有實效）。但更重要的，還是要改善兩岸關係，恢復雙方互信，對症下藥，才是務本之道，否則結果仍然難以樂觀。

反觀蔡政府，先以反中態度挑釁對岸，再花大錢向美軍購，不僅無助台海和平，更升高危機風險，難怪被人質疑是向美國繳保護費。近期川普政府提出《印太戰略報告》（Indo-Pacific Strategy Report），將台灣納入圍堵中國大陸陣線，蔡政府立即呼應。他要提醒蔡總統，儘管過去亞太國家的安全與經濟都靠美國，但大陸崛起成為世界第二大經濟體後，近年亞太國家經濟紛紛靠向大陸，參加「亞投行」或「一帶一路」。日本、印度、東協等國已不再對美國照單全收。蔡政府一味「聯美抗中」，把所有的籌碼都押在美國身上，不僅讓台灣失去地緣戰略優勢，更淪為大國博弈的「棋子」。