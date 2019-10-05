香港實施禁蒙面法 吳敦義：此時頒布該法並不恰當

2019-10-05 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



針對今日零時香港「禁止蒙面規例」正式生效，國民黨吳敦義主席表示，港府於此時頒布該法並不恰當，且無助於情勢的穩定。

吳敦義表示，不樂見香港的抗爭情勢不可收拾，影響香港的穩定與發展；希望港府加強與民眾對話，體恤民眾心中的疑慮及了解民眾的訴求。香港是一個具有法治的社會，希望香港各界，即使彼此在看法上、立場上有所不同，但應以理性溝通代替暴力相向，這才是化解歧見、解決爭議的根本之道。