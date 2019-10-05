馬批蔡政府操弄亡國感 蔡回擊：種芒果的就是馬英九

蔡英文總統（中）受訪，認為種芒果的才是馬英九。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

香港發布「禁蒙面法」，蔡英文總統今天說，香港政府的態度很重要，她持續呼籲，希望香港要真誠面對人民對自由民主的要求，盡快坐下來好好跟人民對話，任何會升高對抗情勢的做法都不好，希望香港政府能避免。

對於前總統馬英九批蔡政府「芒果乾」操作人民恐懼，蔡總統說，面對中國步步進逼，馬英九執政時代步步退讓，種芒果的，很可能就是馬英九。

蔡總統說，馬英九對時空環境的轉換可能還留在很久以前，兩岸政策上，目前政府採取不挑釁但堅持主權立場，在外交上也爭取更多國際社會尤其是民主國家的支持，國防研發或軍事採購上，也增加許多自我防衛能力，現在的情勢是不一樣的。

蔡總統說，面對中國步步進逼，如果仍採取馬執政時代步步退讓的作法，相信台灣人情緒會更不安，做領導必須採取堅定立場，爭取更多國際支持。

對於蔡總統的回應，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，處理不好兩岸關係的總統，就是無能的總統。蔡再怎麼耍嘴皮子，也無法遮掩無能的事實。

【記者楊正海／台北報導】港府昨發布「禁蒙面法」，對此，台北市長柯文哲上午受訪指出，這顯示香港的局面失控，情況令人擔憂，這方法顯然治標不治本，不會有效，只會激化香港政府和示威者的衝突。

柯文哲對於香港問題受訪，特別小心，特別拿出小抄，照稿讀有關禁蒙面法的回應。他認為，這樣持續下去，局面會更難收拾，香港當局和北京政府應該要誠實面對問題，對症下藥，才能平息這場風暴，所以重點不是老百姓蒙面不蒙面，而是政府不要把自己的眼睛蒙住。