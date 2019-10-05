美國務院亞太局副助卿孫曉雅 周一抵台

2019-10-05 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅。 本報資料照 分享 facebook

台美將於7日在台北召開首屆「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)，美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)將代表美方率團來臺與談，雙方並將於當日上午11時在外交部所屬的外交學院舉行開幕儀式，外長吳釗燮將與孫曉雅共同主持會議。

外交部表示，台灣是經濟高度發展的自由民主國家，有義務善盡國際責任、積極回饋國際社會，一向樂於分享發展經驗及技術強項，並透過諸如醫衛、交通、教育、農漁業、科技及環境保護及基礎建設等合作計畫，協助友邦國家達成永續發展及改善人民福祉。正如蔡英文總統所言，台灣對邦交國的態度就是「當一個真誠的朋友，竭盡心力，誠意待人」。

外交部表示，為使我國與友邦雙方合作更密切直接，並維護區域穩定及共同價值，台美決定召開首屆「太平洋對話」，盼藉此平臺討論各國在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使我國太平洋友邦國家的各項援助發揮最大效益。

外交部也表示，誠摯歡迎孫曉雅擔任新職不到半年的時間就來台灣訪問，顯示孫對台灣的支持，也彰顯台美關係的堅實友好。孫曉雅本次來台灣除了將出席「太平洋對話」外，也將受邀參加「玉山論壇」，並將拜會我國相關政府官員。