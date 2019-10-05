陸下禁令後首次十一長假 陸客赴台旅遊人數再探底

陸客限縮來台後第一個十一長假，根據移民署統計資料，前兩日赴台旅遊的大三通人數為1萬5302人，與近3年同期相較為最低。旅行業者指，無薪假、裁員的消息陸續出現，陸客不在10月到台灣旅遊，到了月底還會有旅行社撐不下去。不同於台灣本島的悲觀氣氛，根據地方政府統計，小三通金門地區4403人、馬祖地區287人，都相較往年微幅提升。

大陸方面停止自由行旅客赴台，也傳出限縮團客來台規模，陸客不來衝擊台灣旅行業，購物店業者寶得利9月宣布裁員上百人。這次十一長假，是新措施上路後第一個陸客出國旅遊的高峰，儘管預估大陸旅遊人次將達近8億，中華民國旅行商業同業全國聯合會理事長蕭博仁說，台灣受到陸客來台觀光緊縮影響，台灣本島觀光冷清。

根據移民署掌握入境資訊，陸客前兩年十一長假期間（10月1日至8日）為8萬671人、6萬6259人，去年和前年相比衰退17.87%。而今年十一長假前兩日入境人數1萬5302人，推估至8日人數可能只有6萬1208人，狀況比去年還慘。

蕭博仁說，過去陸客一天最高來台1萬7000多人，現在只剩1000多人，儘管政府推秋冬補助，但旅遊業仍辛苦，整個旅遊產業鏈都受影響，其中首當其衝就是專做陸客的旅行社，繼寶得利裁員後，也陸續有藝品店、旅行社業者打算讓員工放無薪假。

蕭博仁說，有主跑陸客團的旅行社反應，兩個月來已虧損700多萬元，過去每個月200、300團，從8月開始只剩11團，準備讓一半員工留職停薪，若撐到10月底還是沒起色，也不知道該怎麼辦。蕭指出，遊覽車業者也在撐，過去陸客一天最高1萬多人，一來就是8天，以100團計算，就是使用800趟車次，現在台灣旅行團頂多3天2夜，車次短少4倍。

國民黨立委林為洲指出，蔡政府要用國內旅遊來補足陸客不來的缺口，實際上，國際旅客到台灣是周一到周日都能消費，國內旅遊再怎麼熱絡，也都只有假日，吸引新南向旅客來台，但這些旅客的消費力仍無法和陸客相較，政府要業者不能只靠陸客撐市場，但兩岸關係急凍，衝擊實在太大，政府難道沒有比較好的策略？