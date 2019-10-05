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斷橋案槓上宜縣府 黃國昌籲林姿妙：做好縣長工作

2019-10-05 11:45聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

針對南方澳斷橋事件，時代力量立委黃國昌昨天舉行記者會，除了質疑橋梁檢測的健行科大陳明正團隊沒有實際進行檢測，也批評宜蘭縣政府檢測報告品質低劣。在縣府反擊後，黃國昌今日表示，宜蘭縣長林姿妙做為宜蘭縣的大家長，應該負起責任好好徹查，橋樑檢測到底還有多少人謀不臧，站出來誠實面對問題，拿出具體辦法做實事，才能真正保障宜蘭縣民的安全。

昨天黃國昌記者會後，宜蘭縣政府回應，南方澳大橋主關機關是航港局，依規定應由航港局每2年做一次檢測報告，但自橋樑建成21年來，航港局從未依規定做過檢測；縣府是誤以為南方澳大橋為蘇澳鎮公所管理，才會在民國103年、105年做相關的檢測報告，後來發現橋是航港局管理後，就將報告轉交給航港局，後續民國107年就應由航港局自行依規定檢測。縣府質疑，黃國昌不提航港局的責任，並不公平。

對宜蘭縣政府說法，黃國昌今日表示，宜蘭縣政府完全迴避真正重點的關鍵問題，讓人非常傻眼。他指出，發生這樣的不幸，政府該做的就是徹底檢討，避免悲劇再度發生；但林姿妙毫不在意，只忙著不顧現場救災指揮官的反對，跑去搶搭救難船，且宜蘭縣政府花了這麼多納稅錢，卻做出了品質低劣且內容不實的橋樑檢測報告。

黃國昌說，無論是民國105年、還是107年的檢測報告，範圍都是全宜蘭縣境內的所有橋樑，攸關所有宜蘭縣民的安全；一個縣長，竟然對於為什麼宜蘭縣的橋檢報告不實，以及標案為何被轉包牟取暴利，完全不關心，讓人匪夷所思。

時代力量立委黃國昌。攝影／記者蔡晉宇
時代力量立委黃國昌。攝影／記者蔡晉宇
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航港局黃國昌林姿妙

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