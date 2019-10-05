蘇起：兩岸情勢將脆弱到風吹草動都可能觸發地動山搖

2019-10-05 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府執政以來兩岸關係停滯，甚至有持續惡化趨勢。國安會前秘書長蘇起今提出警告，明年主客觀因素，恐讓兩岸關係面臨攤牌，台灣因及早因應改善，也不應過度寄望若兩岸開打，美軍將會援助，就算美軍支援也恐無法戰勝。

蘇起表示，當前兩岸政府，北京實力今非昔比，處理美中、兩岸關係都比以前更有自信；相對的我方蔡英文總統過度自信，自認中共不會打台灣，若兩岸發生戰爭，美國也會來救援，嚴重誤判。

蘇起說，蔡英文總統積極爭取明年連任，但不僅她輸不起，明年中共總書記習近平也有追求連任第3任壓力，我方2020選舉將會衝擊習的第三任連任選情，連動敏感。

蘇起認為，在目前主客觀情勢都相對緊繃下，兩岸沒有任何溝通機制可化解誤判，美中也沒有戰略對話進行管理，所以雖然美中台三方都不希望衝突，但情勢將脆弱到任何風吹草動都可能觸發地動山搖，讓他對台灣兩岸與國際情勢悲觀。

蘇起受訪時表示如果香港區議會選舉發生很大的逆轉，再將上台灣的蔡英文總統明年連任，兩個因素加在一起會顯示大陸的一國兩制在台灣與香港都出現問題，對大陸政府與習近平爭取連任都會造成很大的壓力。

蘇起分析，若兩岸關係再惡化，大陸可能對台灣進行外交或經濟制裁，甚至威脅動武逼美國談判，再由大國決定台灣前途，一如1984年由大國決定香港前途一樣，恐讓綠營危言聳聽的「今日香港、明日台灣」成真。

蘇起提醒，若兩岸動武，美國來救，贏台灣就獨立，輸兩岸就統一；若美國不來救，兩岸也將統一，若發生美中交易，台灣將更不利。

蘇起更認為，基於美國人民救援台灣意願不高，美政府救援台灣成本太高，要救援也有鞭長莫及問題，若兩岸發生戰爭，台灣政府不應過度寄望美國會派軍隊救援。蘇揶揄，美國總統川普是生意人，罵人很兇、打架不幹，與大陸打架可能性小。

蘇起說，美國在關島與夏威夷沒有航空母艦，要援助台灣必須從聖地牙哥調鑑，光航行就要10天至2周，若再考慮政治決策與動員時間，兩岸發生衝突要等美軍來救，台灣已經掛了，這是非常清楚的現實。