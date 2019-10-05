韓國瑜規畫11月訪美？ 蘇起：選舉還是最重要的

2019-10-05 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜傳出計畫11月訪美，但負責協助規劃行程的國安會前秘書長蘇起今天受訪表示，韓現在很忙，距離投票日僅剩不到一百天，去或不去他還不敢說，還在審慎評估，強調選舉還是最重要的，國內還是最重要的。