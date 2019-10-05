藍大選作戰計畫？ 洪秀柱：民進黨執政是福是禍很清楚

2019-10-05 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱參選台南市第6選區立委，今早被問到如何與國民黨總統參選人韓國瑜「相輔相成」，拿下明年大選勝選，洪秀柱說，總統、立委提名人要聯合作戰，且這次藉總統大選對民進黨做總體檢，「到底民進黨執政對台灣是福是禍，我們很清楚」。

洪秀柱今天一早就安排到各區里出席重陽敬老活動，她受訪時表示，韓國瑜選高雄市長掀起旋風，引起許多人關注，也很多人喜歡他，所以在高雄市選舉勢如破竹；這次選總統難免受到影響與挫折，無論如何，韓是經過黨內民主機制最後勝出的人選，所以輔選觀念上當然要全力以赴，加上這次藉總統大選對民進黨做一個總體檢，到底民進黨這兩三年來對台灣是福是禍，我們很清楚，一定要把每個重要癥結提出來，這樣對韓國瑜選情會有幫助。

洪秀柱說，「母雞帶小雞，小雞拱母雞」，韓國瑜到每個選區造勢時一定會提到當地立委參選人，同樣地，每一位立委提名人競選過程中也會幫黨內唯一的總統參選人宣傳，聯合作戰贏得勝選機會。總統若選贏，國會卻是少數，對總統未來施政不是很有利；若國會多數，總統不是自己人，難免易出現不合，所以一定要互相輔助合作。

對於韓國瑜陣營評估台南市聲勢較弱，洪秀柱認為，對國民黨、藍營來說，在台南市的聲勢向來較弱，而非對韓國瑜或是張三李四，因此要如何讓台南及南部民眾了解國民黨在過去對台灣整體建設發展有很大貢獻，以及要如何更進一步有利民生福祉，都是國民黨要努力的方向，「不是因為南部地方比較弱就放棄」。