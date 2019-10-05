蔡英文競總最快10月底成立 今推直播節目搶英粉

2019-10-05 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



2020年大選倒數3個多月，為搶攻網路族群選票，蔡英文總統連任辦公室發言人團推出最新網路直播節目，隨時更新執政團隊亮點成績單，也即時回應熱門議題，盼杜絕假訊息，這也是首度有總統競選團隊自製直播節目。蔡英文全國競選總部預計最快10月下旬成立，為選戰衝刺加溫。

蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，目前百工百業及社團後援會仍在陸續成立，各縣市競選總部、民進黨立委參選人與蔡總統的聯合競總也會陸續成立，蔡總統都會配合到場。至於蔡英文連任全國競選總部，預訂在10月下旬或11月成立。

蔡英文競辦發言人原有阮昭雄、廖泰翔，今加入民進黨主席特助顏若芳，三人共組發言人團。競辦發言人團今推出「一起吃早餐」直播節目，內容包括「風場預報」、「TRUE英未來」、「正確發英」等單元，隨時更新執政團隊亮點成績單，也即時回應熱門議題，這也是首度有總統競選團隊自製直播節目。

推出網路節目是否瞄準年輕選票，阮昭雄說，每張選票都要極力爭取，現在的選舉模式跟過往不同，希望透過更多不同形式與民眾溝通，其實不只年輕朋友，「我爸媽也會看youtube」，透過網路直播的方式，可更接近選民。

如何爭取年輕選票，阮昭雄說，未來蔡總統會陸續推出更有感的政策，更加說明「三年有成」的執政成績，也盼年輕族群更積極出來投票。