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影／馬英九：驅散「芒果乾」下架蔡政府

2019-10-05 10:54聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

馬英九基金會「台灣的國安問題研討會」上午開幕，董事長馬英九致詞表示要下架蔡政府，讓國家重拾正確的方向。

馬英九基金會「台灣的國安問題研討會」上午開幕 ，董事長馬英九(左)與國民黨主席吳...
馬英九基金會「台灣的國安問題研討會」上午開幕 ，董事長馬英九(左)與國民黨主席吳敦義(右)出席。記者曾吉松／攝影
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馬英九基金會「台灣的國安問題研討會」上午開幕 ，董事長馬英九致詞表示下架蔡政府，...
馬英九基金會「台灣的國安問題研討會」上午開幕 ，董事長馬英九致詞表示下架蔡政府，讓國家重拾正確的方向。記者曾吉松／攝影
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