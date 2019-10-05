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談總統大選 柯文哲：民進黨把投票率降低就穩贏了

2019-10-05 10:40聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲上午參加敬老活動，與長者一起玩桌遊。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午參加敬老活動，與長者一起玩桌遊。記者楊正海/攝影
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台北市長柯文哲近來經常砲轟總統府秘書長陳菊民進黨主席卓榮泰昨酸科文哲，總統選舉當中，「有些人已經不是焦點，硬要把自己弄成焦點，就會讓自己失態」柯文哲今天也反嗆卓榮泰，「他們就很怕我變成焦點」，他說，其實總統大選，現在民進黨的策略應該是降溫戰術，把投票率降低，就贏了、穩穩地贏。

有媒體問柯，現在一直嗆陳菊，是想搶討厭國民黨總統參選人韓國瑜的選票？柯文哲說，這戰略邏輯他聽不懂。

另外，柯文哲也說，香港問題短期不會解決，從6月到現在，已經3個多月了，大概總統大選，除非有很大轉折，不然大概也結束。

媒體追問柯，蔡英文總統會贏？柯文哲說，一對一的話，現在賭盤有賭韓國瑜贏的嗎？應該沒有吧！

前總統陳水扁曾說，柯曾跟他說頭號戰犯是陳菊 ？但柯文哲被媒體問到時卻吃了一驚，他說，「我有這樣跟他講嗎 ，不會吧，有講那麼清楚嗎？什麼時候講的今年？去年？ 顯然阿扁總統的記憶愈來愈好了，我都記不起來了，他怎麼還記得。」

對於有網友說，柯上半生救人、下半生不可以為非作歹？ 柯文哲說，對，所以他都拿來做自我警惕之用，沒有錯。媒體還問柯，現在對民進黨的心態，是恨鐵不成鋼？柯文哲說，他們以前也是支持民進黨的，年輕的時候，也希望有個台灣人的本土政權，「結果，天啊，怎麼變成這個樣子」，這不是他們期望的。

2020選舉柯文哲民進黨蔡英文卓榮泰陳菊陳水扁

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