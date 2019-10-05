談總統大選 柯文哲：民進黨把投票率降低就穩贏了

2019-10-05 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午參加敬老活動，與長者一起玩桌遊。記者楊正海/攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲近來經常砲轟總統府秘書長陳菊，民進黨主席卓榮泰昨酸科文哲，總統選舉當中，「有些人已經不是焦點，硬要把自己弄成焦點，就會讓自己失態」柯文哲今天也反嗆卓榮泰，「他們就很怕我變成焦點」，他說，其實總統大選，現在民進黨的策略應該是降溫戰術，把投票率降低，就贏了、穩穩地贏。

有媒體問柯，現在一直嗆陳菊，是想搶討厭國民黨總統參選人韓國瑜的選票？柯文哲說，這戰略邏輯他聽不懂。

另外，柯文哲也說，香港問題短期不會解決，從6月到現在，已經3個多月了，大概總統大選，除非有很大轉折，不然大概也結束。

媒體追問柯，蔡英文總統會贏？柯文哲說，一對一的話，現在賭盤有賭韓國瑜贏的嗎？應該沒有吧！

前總統陳水扁曾說，柯曾跟他說頭號戰犯是陳菊 ？但柯文哲被媒體問到時卻吃了一驚，他說，「我有這樣跟他講嗎 ，不會吧，有講那麼清楚嗎？什麼時候講的今年？去年？ 顯然阿扁總統的記憶愈來愈好了，我都記不起來了，他怎麼還記得。」

對於有網友說，柯上半生救人、下半生不可以為非作歹？ 柯文哲說，對，所以他都拿來做自我警惕之用，沒有錯。媒體還問柯，現在對民進黨的心態，是恨鐵不成鋼？柯文哲說，他們以前也是支持民進黨的，年輕的時候，也希望有個台灣人的本土政權，「結果，天啊，怎麼變成這個樣子」，這不是他們期望的。