馬英九：蔡英文操弄「芒果乾」 將成「斷交總統」

2019-10-05 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



馬英九基金會今舉辦「哪來的芒果乾?」國安問題研討會，前總統馬英九致詞時表示，捍衛中華民國台灣主權不是蔡政府現在進行式，大量折損國家主權與萎縮國際空間才是，若蔡總統再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」。

馬英九表示，蔡總統執政三年來「反中」成執政無能遮羞布，甚至成整肅政敵武器，操弄人民的恐懼感讓「芒果乾」讓社會瀰漫不安氣氛；呼籲明年讓無良政府下架驅散「芒果乾」，讓國家重回正確方向，真正捍衛中華民國主權，找回台灣安全與繁榮。

馬英九也揶揄，蔡總統上任前曾在臉書上表示，「選舉到了卻經常用『恐嚇牌』、『對立牌』來激化選情，製造社會不安，以此召喚『含血、含淚、含恨』的選票，這種『無良政府』跟『黑心食品』一樣，必須被下架！」這不正是蔡政府3年執政的寫照？

馬英九說，蔡政府執政以來，藉反操弄選舉讓兩岸關係惡化，也導致外交一再挫敗折損主權最多，但蔡政府仍持續挑釁對岸無助台海和平，為台灣長遠發展，重建兩岸互信回歸平衡外交。

馬英九舉例，總統出訪過境美國，一向視為台美關係的指標。蔡政府聲稱今年7月的「民主永續之旅」是「重大外交突破」，但就像前總統陳水扁所言，即使有《台灣旅行法》，蔡總統還是去不了華府，台灣不過是中美貿易大戰中的「棋子」。

馬英九批評，儘管蔡政府不斷以文青式的宣傳美化對美外交成果，但實際狀況可用「FBI」描述，就是「friendly but inconsequential」(友好但缺實效)，也就是「口惠而實不至」。蔡政府單獨壓寶美國，讓不平衡外交的苦果，由全民承擔。

馬英九說，「辣台妹」稱「捍衛中華民國台灣主權，是蔡英文政府的現在進行式」，但事實上大量折損國家主權及萎縮國際空間才是蔡總統現在進行式，剩下的15個邦交國還有不少想跟大陸建交，蔡總統再不醒悟改革，未來注定成喪權辱國「斷交總統」。

馬英九表示，思考兩岸未來還是要回歸憲法，要解決台灣當前危機，正本清源就是要讓兩岸關係回歸合乎憲法的「九二共識、一中各表」，這不但是「兩岸共識」，更是「兩岸共同政治基礎」，對大陸是「定海神針」，對台灣是「最佳方案」。