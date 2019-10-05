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香港發布禁蒙面法 民眾黨：人民有權蒙面

2019-10-05 08:27聯合報 記者楊正海╱即時報導

港府昨發布「禁蒙面法」，對此，台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，昨晚在臉書發聲明指出，此時此刻，港民不啻是蒙上一層窒息面紗；人民有權蒙面，政府不能蒙眼。

民眾黨臉書全文如下：

民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營是台灣民眾黨推崇的普世價值。捍衛價值，守護人權是我們堅定不移的立場。面對香港政府提出禁蒙面法，台灣民眾黨嚴正呼籲香港政府，要慎重思考如何面對香港民眾的訴求。

當今香港的政治局面並不是單一事件所引起的，而是積重難返的民怨所造成。《逃犯條例》（又稱送中條例）讓港民在經濟壓力造成的苦悶生活中，找到了政治上的宣洩出口。過去四個月，香港政府未能審慎評估民意，再加上不當的執法手段，不僅引發更激烈的警民對抗，亦將「流水式集會」匯集成一股無法抵擋的「洪水」。

台灣經過數次政權的和平轉移，在制度面、社會面都蛻變成東亞最自由、民主的國家，成為全世界所認可的民主教科書，台灣三十年來民主轉型的過程是一個成功的故事，可以給北京政府與香港當局作為借鏡。

台灣民眾黨再次呼籲港府務必加強溝通，針對港民訴求提出回應，而非試圖以無意義的教條扼殺民意。同時我們也要求台灣執政團隊要有實質作為來妥善因應香港情勢，切勿以個人或是黨派的選舉利益為優先考量，過多的政治操作或將香港推向更危險的深淵。

前路崎嶇夜漫長，輾轉反側心繫香港，我們不會忘記屬於台灣人的使命，我們祝福明日的香港，我們始終期盼，在這自由之境，是沒有畏懼的臉龐。平安，香港。

台北市長柯文哲籌組民眾黨。圖為民眾黨第一波提名的8區域立委，與柯文哲同框亮相。記...
台北市長柯文哲籌組民眾黨。圖為民眾黨第一波提名的8區域立委，與柯文哲同框亮相。記者楊正海/攝影
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反送中香港禁蒙面法台灣民眾黨
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