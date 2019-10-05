阿扁肯定兒子質詢：蔡英文政府沒有「卡韓」

2019-10-05 03:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁5日引用兒子丶高雄市議員陳致中4日在高雄市議會質詢的資料，贊同陳致中的說法，即蔡英文總統的中央政府非但沒有卡韓（高雄市長韓國瑜），還是爭取投資高雄的最大推手！他還向韓國瑜喊話：「韓國瑜市長及其政府團隊可不要再說中央在《卡韓》了！」

陳水扁5日凌晨1時許發的臉書文「蔡英文總統的中央政府非但沒有卡韓，還是爭取投資高雄的最大推手呢？！」內容如下：

「10月4日高雄市議員陳致中於議會財經部門業務質詢秀出經發局業務報告「本局今年上半年成績亮眼，招商引資部分，1至8月重大民間投資金額累計達1,840億元」，並請問經發局長伏和中是否全部是韓市長上任後市府招商的成績、抑或來自中央的挹注還是其他的來源？伏局長說他沒有具體數字，但坦承可能只有五成是市府招商的。

陳致中議員舉出數據，高市府號稱招商1,840億元，其中受惠於行政院「歡迎台商回台投資行動方案」共有五件大型投資案共約1,245億元挹注高雄，另外前朝市府主導的則有117億元。換言之，真正屬於韓市府主導的金額是478億元，中央助韓67%，韓市長自己招商只佔26%，陳致中要韓國瑜不要再說中央「卡韓」了，以後應改稱中央助韓很大力，沒有分藍綠色彩。

其實以前政府招商，後來政府做到投資廠商沒放棄並願意繼續執行，也有一定貢獻。如果不是規定對台商回台投資的核准權限在中央政府，設使地方政府也有核准權，1245 億元的台商回台投資案要算中央或地方的政績都很難說。何況台商回台投資究竟是受惠於美中貿易大戰，或是中央政府招商有成，也不易精算。

誠如陳致中說的，無論投資金額來自中央或地方的招商，國家只有一個，經濟發展的果實應由全民共享，這是好事情！

而中央招商，也要仰仗經發局把握難得的機會善盡市府輔導協助之責，幫忙廠商排除萬難，克服缺地、缺工、缺水電等問題。這樣說來，地方政府在增加投資台灣，創造就業機會，提升景氣、增加稅收、刺激消費，促進地方繁榮，改善市民生活，尤有相同貢獻，非中央政府所能獨擅。