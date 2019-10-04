吳郭會取消後 老虎軍團：500郭台銘粉絲小老虎歸隊

2019-10-04 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘辦公室前天對國民黨釋出善意，表示兩周後可安排郭與國民黨主席吳敦義會面，卻引發郭粉抗議，郭粉臉書社團老虎軍團一夜500人退讚，讓郭辦緊急宣布吳郭會暫緩。老虎軍團傍晚宣布，前天下午到昨天早上退團的500小老虎歸隊了。

老虎軍團表示，從5月18日創團到今晚為止，4個多月成員數由0至3萬4千人，謝謝每位小老虎們對郭台銘的「盡心盡力、不離不棄」；跟各位小老虎報告一下，前天下午到昨天早上退團的500小老虎歸隊了。