總統府光雕展化身時光機 蔡英文、蘇嘉全點燈

2019-10-04 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統府前今天舉辦「國慶總統府光雕展演」點燈儀式，蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、內政部次長花敬群、中華文化總會副會長江春男等共同出席。

蔡總統致詞時表示，下周四就是國慶日。這3年來，總統府的光雕展演，已經成為國慶期間非常令人期待的節目。從第1年回顧台灣歷史的演進，去年展現台灣土地的活力，到今年，適逢總統府建築100周年，將總統府化作運轉前行的時光機，每一年，都是十分精采的聲光饗宴。

擔任國慶籌備委員會主任委員的蘇嘉全表示，總統府已經有100年的歷史，過去曾經遭受戰亂與空襲的破壞，但是經過整修之後，至今仍然屹立不搖，成為守護台灣的燈塔；它也曾經是威權的象徵，但是經過台灣人民不斷的努力，如今總統府裡面的領導人是民選的總統，要來帶領國家人民往前邁進。

蘇嘉全指出，光雕是一門困難的藝術，必須結合光線的巧思與音樂節奏的搭配，感謝文化總會的細心打造，把光雕的元素帶進國慶系列活動，讓整個雙十慶典更加多元精彩。

蘇嘉全也表示，光雕展演將從今晚到10日，每天晚間7點到9點30分，接連7天、每天6場演出，他要特別邀請全國的民眾與海外的貴賓，在接下來一個禮拜的時間裡，抽空來到總統府前欣賞美麗的光雕展演。