南方澳斷橋、台中違章工廠大火 監委都要查

2019-10-04 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



近來公安意外頻傳，接連發生南方澳跨港大橋瞬間斷裂坍塌，與台中大雅違建工廠大火事故。多名監察委員今天表示，將針對事件申請自動調查。

監察委員尹祚芊、江綺雯、蔡崇義表示，在台中市大雅區鐵皮違建工廠火警案中，據媒體報導，失火之2棟違建工廠係位於農業區內，而台中市政府早於104年間即列為違章建築，卻未列入列管之違章工廠名單內。3位監委表示，為釐清造成本次2名消防隊員死亡之主因，及台中市政府有無怠於處理轄內違建情形，已申請自動調查，盼釐清相關疏失。

此外，監察委員張武修、包宗和、蔡崇義等3人，也將針對南方澳跨港大橋坍塌事件，橋梁相關養護及管理有無違失進行調查。3位監委指出， 該坍塌橋梁為港區跨港大橋，屬港區設施一部分，由交通部所屬台灣港務股份有限公司管理，法律規範涉及公路法、漁港法、漁業法等，是否因此肇致三不管、甚至多不管情形，而類似的「孤兒橋梁」其橋梁身分履歷是否建置完整、相關監管維護有無缺漏，都待釐清。