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立院14日將協商消防法 李俊俋：本會期完成修法機會高

2019-10-04 21:26聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

台中市大雅區鐵皮工廠昨天發生火警，兩名消防員因公殉職，也讓「消防法」修正受到關注。據了解，立法院長蘇嘉全將在14日召開政黨協商，讓各黨團討論修法。民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，消防法修法包括資訊調查、退避權、火災事件第三方調查等，方向上各界有共識，但仍有部分不同意見，有待協商時凝聚共識，「本會期完成修法機會相當高」。

消防員工作權益促進會今天呼籲立院朝野黨團，本會期三讀通過「消防法」修法，並納入消防員安全選擇權等機制。據了解，蘇嘉全暫訂14日召開政黨協商，盼盡速整合朝野意見；對於將協商「消防法」，國民黨團、民進黨團皆表示願意。

民進黨團書記長李俊俋指出，「消防法」之所以被擱置，是因為過去主審的是國民黨立委黃昭順，黃在黨團協商與時代力量起爭執，全案才被擱置至今，民進黨基於尊重黃昭順身為召委的排案權，總不能把案子搶來審。

李俊俋表示，目前各黨團都表達出願意協商的訊息，若協商順利，完成修法自然不是問題；若協商不順利，包括強行表決等，都是民進黨團考慮選項，總體看來，消防法在本會期完成修法機會相當高。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團方向上支持消防法修法，務必更加保障消防員和受災戶權益，但法案細節仍有待協商時討論。

民進黨消防員國民黨

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