我國集遊法也禁戴面具？藍委痛批 徐國勇回應了

2019-10-04 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



香港行政長官林鄭月娥今天宣布引用緊急法訂定「禁蒙面法」，明天起生效，引發綠營批判。不過，去年4月，反軍人年改團體發動陳抗，發生攻擊警察和記者的脫序行為，當時行政院發言人徐國勇就提到，在抗議行動中，有些群眾臉上塗迷彩、戴面具、化妝參加遊行，「但集會遊行法規定，參與者不可以戴面具」。國民黨團總召曾銘宗批評，徐國勇當時的言論，缺乏民主素養，現行集遊法若有不合乎民主價值條文，也應該修正；民進黨團書記長李俊俋則說，對集遊法相關條文修正，若有提案都可以討論。

我國現行集遊法第14條明定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就6款事項為必要之限制，其中第6款就是「關於妨害身分辨識之化裝事項」。曾銘宗表示，此規定不合乎民主價值，應該修正；徐國勇當時身為行政院發言人，卻引用了這樣條文來批判上街遊行民眾，實為不恰當。

李俊俋表示，香港情勢新進展的重點不在於「禁蒙面」這件事上，而是香港政府根據「緊急情況規例條例」可以在未經民主程序下制定有關通訊、出入、逮捕等緊急法律，此舉形同將立法權讓渡予行政權，讓政府以合法名義無節制的侵害民眾人身安全與表達的自由，形同進入戒嚴。至於是否認為現行集遊法有修正必要，李俊俋表示，若有委員提案，黨團都抱持著開放的討論態度。

徐國勇稍早則透過臉書表示，我國集會遊行法第14條規定，是經由立法院通過的法律規定，而不是用行政命令規定，更不是用行政權的緊急命令，此本質上即與香港有所不同；香港是將立法權讓渡給行政權，破壞了三權分立。

徐國勇說，我國現行集會遊行法在原則上採事前許可制，第6款「關於妨害身分辨識之化裝事項」仍可依個案做必要性考量，保留警方於執法時有此項限制權，如遇有個案可能發生違法暴力行為之虞時，始視情形限制，並非不分輕重而一律禁止；（許多和平的遊行是有化妝表演的需求），因此，不可將香港類似戒嚴的緊急法與台灣做比擬。