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影／蔡英文總統出席「2019國慶光雕點燈儀式」

2019-10-04 20:15聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮並展望未來想像，蔡英文總統出席點燈。

「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為...
「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮並展望未來想像，總統蔡英文出席點燈。記者曾吉松／攝影
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「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為...
「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮並展望未來想像，總統蔡英文出席點燈。記者曾吉松／攝影
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「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮並展望未來想像，總統蔡英文出席點燈。記者曾吉松／攝影
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「世界同行・台灣耀飛－2019國慶光雕點燈儀式」晚上在總統府前舉行，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮並展望未來想像，總統蔡英文出席點燈。記者曾吉松／攝影
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