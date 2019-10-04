香港蒙面法爭議 台灣集遊法怎麼訂

2019-10-04 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥今天下午會同行政會議訂立「禁蒙面法」，將於10月5日0時起生效，規定民眾不得在非法集結活動中，使用可能阻止辨識身分的蒙面物品，引發港人議論；我國警方表示，台灣同為集會密集舉行的國家，現行集會遊行法中也有禁止妨害身分辨識的相關規定，但並未像香港最重處罰可監禁一年，因未出現類似極端案例，故針對集會中蒙面者並無特別強勢執法。

據集遊法第14條，第6項規定，關於妨害身分辨視之化裝，主管機關可以加以規範限制；第25條規定，若經許可的集會、遊行中，有違反許可的事項，主管機關可舉牌警告、制止、命令解散。另外，集會﹑遊行經主管機關命令解散而不解散者，處集會﹑遊行負責人3萬元至15萬元罰鍰。

以此可知，在集會遊行中，警方可依法要求參與民眾脫下具有妨害身分辨識的化裝物品。警方表示，若參加集會的民眾刻意蒙面，會影響涉案時的蒐證，也可能降低證據力，近年最重大的案例就是去年425反年改抗議行動，退役軍人蒙面後衝撞、攻擊警方防線，當時讓蒐證工作就增加不少難度，當時前線員警只能盡量用手拉下蒙面者面罩，以利蒐證。

警方指出，台灣近年集會遊行未出現如香港反送中遊行如此緊張極端的情況，為避免與民眾發生無謂衝突，盡可能讓集會和平進行，若集會中無可疑分子，僅有零星人員面戴口罩、帽子等，或當時剛好是舉辦類似變裝嘉年華活動，警方並不會刻意去要求民眾脫下面罩，使集會順利進行的關鍵仍看警方執法「技巧」。