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九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

民進黨團籲港府勿火上加油 應懸崖勒馬

2019-10-04 19:44聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

香港行政長官林鄭月娥今日引用「緊急情況規制條例」制定「禁止蒙面法」。民進黨立法院黨團表示，港府在未經民主審議程序下，逕自進一步剝削民眾自由，如此火上加油的行為，將激怒人民，應立即懸崖勒馬。

民進黨團幹事長管碧玲表示，啟動「緊急情況規例條例」，破壞香港民主機制，將嚴重激怒港人，恐致一國兩制提前結束，港府應懸崖勒馬，面對人民訴求，切勿一錯再錯。

民進黨團書記長李俊俋表示，香港政府不思和平面對群眾五大訴求，武警暴力鎮壓示威，日前才發生對示威者致命部位開槍及導致外國媒體記者失明等嚴重事件；如今又根據「緊急情況規例條例」可以在未經民主程序下制定有關通訊、出入、逮捕等緊急法律，此舉形同將立法權讓渡予行政權，讓政府以合法名義無節制的侵害民眾人身安全與表達的自由，形同進入戒嚴。港府的作法只會激發香港民眾更大的怒火，造成香港社會更大的撕裂，讓政府與人民的對立陷入無可挽回的局面。

民進黨團表示，根據「基本法」第18條，如香港進入港府無法控制之緊急狀態，中國中央人民政府可發布命令在香港實施中國法律，也就是終結一國兩制，而港府的所作所為，正在火上加油，激怒人民。

民進黨團指出，民主、法治與人權是一國兩制的香港僅存的防護罩，如今港府作法嚴重破壞這個防護罩，以港府對中國唯命是從的紀錄來看，恐是極權中國意圖伸手終結一國兩制、鎮壓香港。台灣身為亞洲民主燈塔，嚴正譴責港府的作為與中國的意圖，港府作法完全無助解決問題，應立即懸崖勒馬，正面回應人民訴求，切勿一錯再錯。

香港行政長官林鄭月娥下午公布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》之決定。帶著口罩的抗...
香港行政長官林鄭月娥下午公布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》之決定。帶著口罩的抗議民眾今天中午在中環遊行。圖／路透
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香港民進黨反送中林鄭月娥禁蒙面法

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